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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 21:21 BJT

〔钢铁产业〕全球9月粗钢产量较上年同期几近持平,中国略有增加

路透伦敦10月22日电---国际钢铁协会周一公布的数据显示,全球9月粗钢产量为1.24亿吨,较上年同期几无变化.

全球头号钢铁生产国和消费国--中国的9月粗钢产量较上年同期增长0.6%至5,800万吨.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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