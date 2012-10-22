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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 21:48 BJT

〔美国股市〕几乎平开,卡特彼勒稍早公布季度业绩逊于预期

路透纽约10月22日电---美国股市周一开盘几乎持平,受累于全球制造商卡特彼勒(CAT.N)稍早公布的业绩令人失望,以及标准普尔500指数上周五录得6月末以来最大的单日跌幅.

道琼工业指数.DJI盘初跌14.90点,或0.11%,至13,328.61点,标准普尔500指数.SPX小跌0.47点,或0.03%,至1,432.72点,Nasdaq指数.IXIC涨2.67点,或0.09%,至3,008.29点.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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