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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 22:24 BJT

〔美国热股〕Prospect Global Resources大涨,此前与中国国企达成协议

路透10月22日电---一家中国国有肥料企业与Prospect Global ResourcesPGRX.O签署了为期10年的碳酸钾供应协议,为中国锁定了稳定的碳酸钾提供渠道,并在一定程度上帮助该国绕开了Potash(POT.N)等跨国供应商.

Peabody Energy周一盘初大涨21.53%,报3.50美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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