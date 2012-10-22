〔美国热股〕Prospect Global Resources大涨,此前与中国国企达成协议

路透10月22日电---一家中国国有肥料企业与Prospect Global ResourcesPGRX.O签署了为期10年的碳酸钾供应协议,为中国锁定了稳定的碳酸钾提供渠道,并在一定程度上帮助该国绕开了Potash(POT.N)等跨国供应商.