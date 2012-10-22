版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 22:19 BJT

〔标题新闻〕应赋予欧洲央行监管所有6,000家欧元区银行的权限-欧洲央行副总裁康斯坦西欧

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA5139]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐