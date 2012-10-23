更正:〔欧元债市〕西班牙公债收益率上扬,欧盟在银行业救助问题上存在分歧

(更正:正文倒数第二段译文有误,应为"未来可能会跌向139.50",而非"未来可能会升向139.50")

* 西班牙拉霍伊在加利西亚地区选举中稳操胜券

* 有关银行救助条款的忧虑损及市场人气

* 西班牙寻求救助时间仍不能确定

路透伦敦10月22日电---西班牙公债收益率周一自六个月低位上扬,因欧盟内部在支持该国陷入困境银行的问题上有分歧,抵消了首相拉霍伊在一地区选举中获胜的正面作用.

拉霍伊所在的政党周日在加利西亚(Galicia)地区的选举中获胜,其撙节方案计划得到进一步助力,同时亦消除了申请救助道路上的一个潜在障碍.这一结果颇受期待,因将为欧洲央行(ECB)开始买入西班牙公债扫清道路.

市场认为西班牙将寻求救助,但并不确定时间.

"目前的局势很不明朗,因为一方面市场预期西班牙将申请救助以及欧洲央行(将买入公债),但另一方面,银行的全部遗留资产是个隐患.市场将在这个问题上来回纠结..."一位交易员称.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上涨8个基点,报5.44%,上周触及5.297%的4月初以来最低水准.两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB上扬9个基点,报2.89%.

市场对于西班牙申请救助时间以及欧洲央行买债计划细节态度谨慎,抑制了西班牙公债的进一步上涨.

德国公债日内初始阶段曾走强,但欧洲央行执委亚斯穆森称ECB将竭尽可能证明欧元进程不可倒退之后,德债回吐涨幅.[ID:nSB2061165].

德债期货FGBLc1下跌24个跳动点,收在139.87,稍早一度涨至140.30.现货10年期德债收益率DE10YT=TWEB涨1.3个基点,报1.61%.

"亚斯穆森的言论给德债带来了一点压力.并且,德债在140.00上方寻得良好支撑...如果能够突破这一位置,未来可能会跌向139.50,但市场目前的交投区间非常窄."另一位交易商称.

KBC策略师Piet Lammens建议投资者在德债期货涨向140.70时进行卖出操作,这是双顶形态的颈线.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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