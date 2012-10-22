〔英国债市〕英债跟随德债走低,静待英债银团销售

路透伦敦10月22日电---英债周一跟随德债走低,一位欧洲央行货币政策委员发表的支持欧元的言论提振风险意愿,且预计本周二将进行英债银团销售.
德债回吐稍早的涨幅,之前欧洲央行执委亚斯穆森表示,央行将利用职权范围内一切可能的手段证明欧元是不可逆转的.
法国巴黎银行的策略师Shahid Ladha表示,"英债表现与德债基本一致."
12月英债期货FLGZ2收跌16个跳动点,报118.59,可比德债期货FGBLZ2回落24个跳动点.
英国债务管理局本周将通过银团销售发行新的2044年到期的英债,票息为3.25%.
策略师预计,标售将在周二举行,发行规模将为40-50亿英镑,定价区间为较2042年英债收益率高出约7.5-8个基点.
投资者还等待英国央行总裁金恩于周二稍晚发表的讲话,以及周四将出炉的英国第三季GDP数据,经济学家预计,数据将显示英国经济在连续九个月衰退后,恢复增长.
10年期英债收益率GB10YT=RR攀升2个基点,报1.908%,10年期英债/德债收益率差收窄1个基点,报28个基点. (完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]