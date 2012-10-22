〔金属期市〕期铜降至逾一个月低点,日本9月出口数据令市场蒙阴

* 期铜跌至9月7日迄今最低水准

* 期锡大跌近4%

* 日本9月出口较去年同期下跌10.3%

路透伦敦10月22日电---期铜周一跌至逾一个月最低水平,早先日本出口降幅超出预期,映射出全球经济放缓的影响.投资者对风险资产的胃纳也受到打击.

9月日本对中国出口较去年同期下降14.1%,为1月以来最大降幅.日本对欧盟出口亦减少21.1%,因欧债危机仍在顽固肆虐.

"9月的出口数据非常差."Natixis策略师Nic Brown表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低0.8%,报每吨7,953美元,之前触及日内低位7,930美元,为9月7日以来最低.

交易商们表示,期铜已经跌破9月初迄今所守的8,000-8,400美元区间,这可能会诱发更多的多头部位结清.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌1.55美分,报每磅3.6220美元,盘中交投区间为3.6085-3.6525美元.

中国政府在9月时公布计划,将在基建项目方面支出1,570亿美元.但相关行动预计将在下月十八大召开以及明年春季新领导层上任之后才会展开.

上海期货交易所监控的仓库内铜库存增加,亦表明中国下游需求不旺.截至上周五当周,铜库存跳涨逾8%,自6月初以来已增长了48.5%.

周一数据显示,9月中国铜产量达到今年第二高水准,因废铜供应紧张和出口政策有利,鼓励炼厂开足马力生产.

中国海关上周称,9月中国铜进口增加11%至394,837吨.

伦敦金属交易所方面,三个月期铝CMAL3收低0.5%,报每吨1,960美元.LME铝库存MALSTX-TOTAL增加23,750吨至506万吨,接近2月达到的纪录水平513万吨.

三个月期锡CMSN3大跌3.9%,收在近一个月低点每吨20,450美元.三个月期锌CMZN3跌1.5%,收在每吨1,856美元.三个月期铅CMPB3跌2.1%,报2,070美元.三个月期镍CMNI3下挫2.2%,报16,590美元,为9月13日以来最低.

以下为1608 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 361.90 -1.95 -0.54 344.75 4.97

LME期铝 1962.00 -53.00 -2.63 2020.00 -2.87

LME期铜 7961.50 -53.50 -0.67 7600.00 4.76

LME期铅 2073.25 -41.75 -1.97 2034.00 1.93

LME期镍 16624.00 -331.00 -1.95 18650.00 -10.86

LME期锡 20525.00 -750.00 -3.53 19200.00 6.90

LME期锌 1861.25 -23.75 -1.26 1845.00 0.88

上海期铝 15450.00 -65.00 -0.42 15845.00 -2.49

上海期铜 57890.00 -570.00 -0.98 55360.00 4.57

上海期锌 14965.00 -100.00 -0.66 14795.00 1.15

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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