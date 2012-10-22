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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 00:48 BJT

〔标题新闻〕明年担负起欧洲银行监管职责后,欧洲央行将直接监管25家最大型银行-康斯坦西欧

康斯坦西欧为欧洲银行副总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LMIX7]

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