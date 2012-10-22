〔纽约期市〕ICE咖啡期货收升逾1%,但基本面偏空看似令涨势受限

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透纽约/伦敦10月22日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一攀升逾1%,市场持续自上周的六周低位反弹,空头回补带动涨势,但基本面偏空看似限制上涨空间.
ICE可可期货亦上扬,并触及三周高位,因交易商担心科特迪瓦(象牙海岸)暴力活动加剧以及暴雨.原糖则在清淡交投中下挫,回吐上日涨幅.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收升2.85美分,或1.8%,报每磅1.6450美元.该合约上周四曾触及9月6日迄今最低水平1.5715美元.
在过去两个月合约四度触及略高于每磅1.57美元的水准后,市场看似正在构筑底部.阿拉比卡期货正面临消化充裕供给的困境,此前哥伦比亚产量反弹,且中美洲主要生产国洪都拉斯丰产.
商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,投机客的阿拉比卡咖啡期货和期权净空头仓位增加7,023口,至21,979口.
1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌2美元,收在每吨2,079美元,之前曾升至盘中高位2,091美元,略低于100日移动均线2,092.
ICE-12月可可期货CCc1结算价升27美元,或1.1%,报每吨2,516美元,稍早触及三周高位2,526美元.
伦敦3月可可期货LCCZ2收高13英镑,或0.8%,报每吨1,619英镑.
ICE-3月原糖期货SBc1下滑0.17美分,或0.8%,收报每磅20.06美分.
伦敦12月白糖期货LSUc1收涨2.20美元,或0.4%,报每吨550.10美元.该合约上周五曾触及26个月低位537.00美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
路透3月3日 - 美国仓储式会员制零售商好市多(Costco Wholesale)公布的季度营收和获利均不及预期，因大型食杂连锁店以低价竞争顾客。