〔纽约期市〕ICE咖啡期货收升逾1%,但基本面偏空看似令涨势受限

路透纽约/伦敦10月22日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一攀升逾1%,市场持续自上周的六周低位反弹,空头回补带动涨势,但基本面偏空看似限制上涨空间.

ICE可可期货亦上扬,并触及三周高位,因交易商担心科特迪瓦(象牙海岸)暴力活动加剧以及暴雨.原糖则在清淡交投中下挫,回吐上日涨幅.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收升2.85美分,或1.8%,报每磅1.6450美元.该合约上周四曾触及9月6日迄今最低水平1.5715美元.

在过去两个月合约四度触及略高于每磅1.57美元的水准后,市场看似正在构筑底部.阿拉比卡期货正面临消化充裕供给的困境,此前哥伦比亚产量反弹,且中美洲主要生产国洪都拉斯丰产.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,投机客的阿拉比卡咖啡期货和期权净空头仓位增加7,023口,至21,979口.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌2美元,收在每吨2,079美元,之前曾升至盘中高位2,091美元,略低于100日移动均线2,092.

ICE-12月可可期货CCc1结算价升27美元,或1.1%,报每吨2,516美元,稍早触及三周高位2,526美元.

伦敦3月可可期货LCCZ2收高13英镑,或0.8%,报每吨1,619英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1下滑0.17美分,或0.8%,收报每磅20.06美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1收涨2.20美元,或0.4%,报每吨550.10美元.该合约上周五曾触及26个月低位537.00美元.(完)