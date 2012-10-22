〔芝加哥期市〕CBOT小麦延续升势,受助于出口希望

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透10月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连升第四日,交易商称,受助于全球对美国小麦需求将改善的前景,因预期乌克兰将在11月中旬实施小麦出口限制.
尽管价格上扬,但CBOT指标12月小麦期货Wc1未能升穿50日移动均线.自9月28日以来,价格一直未能收在关键技术阻力位之上.
美国农业部称,上周出口检验小麦1,640.2万蒲式耳,高于之前一周的700.3万蒲式耳,与1,300-1,700万蒲式耳的预期一致.
台湾面粉加工商协会标购10.4万吨美国制粉小麦,于11月和12月付运.
乌克兰农业部称,本作物年度迄今,乌克兰已出口315万吨制粉小麦和67.6万吨饲料用小麦.
CBOT-12月小麦期货合约WZ2收高5-3/4美分,结算价报8.78-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为55,856口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
路透3月3日 - 美国仓储式会员制零售商好市多(Costco Wholesale)公布的季度营收和获利均不及预期，因大型食杂连锁店以低价竞争顾客。