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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 05:35 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦延续升势,受助于出口希望

路透10月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连升第四日,交易商称,受助于全球对美国小麦需求将改善的前景,因预期乌克兰将在11月中旬实施小麦出口限制.

尽管价格上扬,但CBOT指标12月小麦期货Wc1未能升穿50日移动均线.自9月28日以来,价格一直未能收在关键技术阻力位之上.

美国农业部称,上周出口检验小麦1,640.2万蒲式耳,高于之前一周的700.3万蒲式耳,与1,300-1,700万蒲式耳的预期一致.

台湾面粉加工商协会标购10.4万吨美国制粉小麦,于11月和12月付运.

乌克兰农业部称,本作物年度迄今,乌克兰已出口315万吨制粉小麦和67.6万吨饲料用小麦.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收高5-3/4美分,结算价报8.78-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为55,856口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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