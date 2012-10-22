〔美国股市〕ADR在亚洲企业的带领下收升,因预期日本央行近期将放宽政策

路透纽约10月22日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一小幅上涨,受助于亚洲股市走升,后者因日本央行倾向下周再度放宽货币政策的消息而受到激励.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.69%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨1.29%.此前有消息称,根据熟悉央行想法的消息人士透露,日本央行正计划在下周再次放宽货币政策.

几乎全部日本企业ADR周一均攀升.

在美上市的野村控股(NMR.N)跳涨2.80%,报3.67美元.索尼(SNE.N)涨1.65%,报12.35美元.

中国移动(CHL.N)股价上升2.79%,报55.60美元,之前该公司公布第三季净利增长.中国石油化工股份有限公司(SNP.N)上涨2.22%,报107.70美元.

中国领导层也在要求政策智库起草几十年来最具挑战的改革建议.[ID:nSB2060431].

与整体ADR市场和亚洲ADR涨势形成对照,在美上市的拉丁企业下跌,Homex DevelopmentHXM.N以3.56%的跌幅领衔.该公司股价收报13.80美元.

巴西Banco Bradesco(BBD.N)下滑0.44%至15.80美元.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA下跌0.21%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.53%.泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3下滑0.4%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI