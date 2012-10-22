〔美国股市〕ADR在亚洲企业的带领下收升,因预期日本央行近期将放宽政策

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约10月22日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一小幅上涨,受助于亚洲股市走升,后者因日本央行倾向下周再度放宽货币政策的消息而受到激励.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.69%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨1.29%.此前有消息称,根据熟悉央行想法的消息人士透露,日本央行正计划在下周再次放宽货币政策.
几乎全部日本企业ADR周一均攀升.
在美上市的野村控股(NMR.N)跳涨2.80%,报3.67美元.索尼(SNE.N)涨1.65%,报12.35美元.
中国移动(CHL.N)股价上升2.79%,报55.60美元,之前该公司公布第三季净利增长.中国石油化工股份有限公司(SNP.N)上涨2.22%,报107.70美元.
中国领导层也在要求政策智库起草几十年来最具挑战的改革建议.[ID:nSB2060431].
与整体ADR市场和亚洲ADR涨势形成对照,在美上市的拉丁企业下跌,Homex DevelopmentHXM.N以3.56%的跌幅领衔.该公司股价收报13.80美元.
巴西Banco Bradesco(BBD.N)下滑0.44%至15.80美元.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA下跌0.21%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.53%.泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3下滑0.4%.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。