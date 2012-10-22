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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 06:42 BJT

****澳新经济指标预测--10月23日-10月30日****

路透10月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月22日当周--------------------------------

10月23日(二)

暂无重要经济数据.

10月24日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +1.1% +0.5%

(较上年同期) +1.6% +1.2%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.7%

(较上年同期) +2.2% +1.9%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.0%

2000 新西兰央行利率决议 2.5% 2.5%

10月25日(四)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 9月 逆差8.25 逆差7.89

(年度) 逆差9 逆差8.7

进口(亿新西兰元) 9月 41.7 41

出口(亿新西兰元) 33.4 33.2

10月26日(五)

0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 10月 -- 17.0%

企业自身信心指数 -- 29.3%

----------------------------------10月29日当周--------------------------------

10月29日(一)

暂无重要经济数据.

10月30日(二)

2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.9%(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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