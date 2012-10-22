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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.13 -0.01 -0.02 2084403

搜狐 (SOHU.O) 38.08 -0.36 -0.94 284435

网易 (NTES.O) 53.67 +0.66 +1.25 354417

百度 (BIDU.O) 113.71 +1.33 +1.18 3214600

亚信科技 ASIA.O 10.64 -0.05 -0.47 154252

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.33 +0.11 +0.72 1104815

联电 (UMC.N) 1.91 -0.02 -1.04 379272

日月光 (ASX.N) 3.59 +0.03 +0.84 90367

矽品精密 (SPIL.O) 5.16 +0.03 +0.58 615795

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.02 -2.29 33390

友达 (AUO.N) 3.97 +0.12 +3.12 356791

中华电信 (CHT.N) 31.45 +0.07 +0.22 28066

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.38 +0.45 +1.16 778089

香港

中国移动 (CHL.N) 55.60 +1.51 +2.79 396795

中国联通 (CHU.N) 17.54 +0.36 +2.10 151447

中国电信 (CHA.N) 62.64 +0.25 +0.40 24556

中芯国际 (SMI.N) 2.01 +0.05 +2.55 35961

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.06 +1.47 3541

(完)

--整理 张涛

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