《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.13 -0.01 -0.02 2084403
搜狐 (SOHU.O) 38.08 -0.36 -0.94 284435
网易 (NTES.O) 53.67 +0.66 +1.25 354417
百度 (BIDU.O) 113.71 +1.33 +1.18 3214600
亚信科技 ASIA.O 10.64 -0.05 -0.47 154252
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.33 +0.11 +0.72 1104815
联电 (UMC.N) 1.91 -0.02 -1.04 379272
日月光 (ASX.N) 3.59 +0.03 +0.84 90367
矽品精密 (SPIL.O) 5.16 +0.03 +0.58 615795
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.02 -2.29 33390
友达 (AUO.N) 3.97 +0.12 +3.12 356791
中华电信 (CHT.N) 31.45 +0.07 +0.22 28066
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.38 +0.45 +1.16 778089
香港
中国移动 (CHL.N) 55.60 +1.51 +2.79 396795
中国联通 (CHU.N) 17.54 +0.36 +2.10 151447
中国电信 (CHA.N) 62.64 +0.25 +0.40 24556
中芯国际 (SMI.N) 2.01 +0.05 +2.55 35961
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.06 +1.47 3541
(完)
--整理 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。