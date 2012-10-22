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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 06:18 BJT

《美国重要政经日程》--10月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 美国联邦储备理事会(美联储, FED)开始为期两天的议息会议

1530 - 财政部标售四周期国库券

1700 - 财政部标售两年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周汽油库存和产量数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

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