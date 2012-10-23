修正:〔金砖国家〕10月22日股汇市收盘纵览

(更正巴西汇市英文提取代码)

路透10月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月22日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF上涨0.12%,报1,007.31点.

中国股市:沪综指收市微涨.分析师指出,在维稳预期下,大盘短期下跌动力不足,但场内缺乏增量资金,观望气氛浓厚亦令大盘冲高乏力,大盘继续保持震荡盘整局面.沪综指.SSEC收报2,132.758点,涨4.456点,或0.21%,上海A股今日成交亿475元人民币,上日为505亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,接近2012年高位,受惠于将有更多资金流入香港的预期,以及中国市场复苏越来越有希望.香港恒生指数.HSI收高0.7%,至21,697.6点.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一小幅收跌,结售汇力量较为平衡,日间窄幅波动.继上周五人民币中间价结束六天连升后,今天跟随隔夜欧元再次小幅回软,临近中美政府换届之际市场更趋谨慎.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,530点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4077元.[CNY/CN]

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印度股市:上涨,此前Larsen & Toubro<和塔塔咨询服务等绩优公司公布强劲获利,提振市场人气;但Kingfisher Airlines挫跌,此前民航管理当局暂停其飞行制执照.指标BSE指数.BSESN上升0.59%,或111.13点,报18,793.44点,从稍早下跌0.44%的走势中反弹.[.BO][ID:nL3E8LM5R0]

印度汇市:印度卢比中止两日连跌,因市场卖出美元,可能是因为外资准备在稍晚购买政府和企业拍卖的未动用发债限额.Bharat Petroleum最近发售5亿美元债券相关的美元抛盘,也令卢比获益.卢比/美元INR=D2收报53.47/48,高于周五的53.84/85.[INR/][ID:nL3E8LM60M]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,497.630点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS上升0.39%至803.54点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.66%至31.0585;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.89%,报40.59.

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巴西股市:拉美股市下跌,银行获利疲弱打压巴西市场.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.38%,收报58,700.30点.[ID:nL1E8LML54]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元BRBY上升0.14%至2.0244美元,投资者预期巴西央行将很快对约30亿美元11月1日到期的反向货币互换进行展期.交易商认为,若雷亚尔大幅上涨,央行或政府将采取进一步举措加以遏制.[ID:nL1E8LML56]

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南非股市:小幅收高,从两日连跌中反弹.Vodacom飙升近5%,此前该公司预期上半年获利上升.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.5%,报32,784.48点.综合指数.JALSH亦涨0.5%,报36,968.50点.[.J][ID:nL5E8LME6Q]

南非汇市:南非兰特/美元持坚,受周末西班牙地区选举结果激励,该结果消除了西班牙寻求救助的一个潜在障碍.兰特/美元ZAR=D3上涨近0.5%,报8.6230,周五收报8.6650.西班牙地区选举结果公布后,兰特因欧元扬升而获得支撑.[ZAR/][ID:nL5E8LMI5M](完)