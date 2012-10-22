〔日本经济〕日央行倾向继续放宽政策,或不仅限于增加资产购买--消息(更新版)

(新增细节和引述)

* 最可能选择的做法是增加资产购买

* 日本央行或承诺2013年底之后继续持有资产

* 一些官员倾向于扩大针对成长型企业的贷款计划

路透东京10月23日电---据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.

日本央行面临在10月30日政策会议上扩大货币刺激举措的新压力,届时该央行料会调降其经济增长率预估,并延后实现1%通胀率目标的时间.

周一公布的一系列经济报告提供了最新佐证,表明该国在面对全球阻力和国内需求、投资降温的情况下,正在艰难维持动能.[ID:nSB2059563][ID:nSB2059549]