〔日本经济〕日央行倾向继续放宽政策,或不仅限于增加资产购买--消息(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
(新增细节和引述)
* 最可能选择的做法是增加资产购买
* 日本央行或承诺2013年底之后继续持有资产
* 一些官员倾向于扩大针对成长型企业的贷款计划
路透东京10月23日电---据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.
日本央行面临在10月30日政策会议上扩大货币刺激举措的新压力,届时该央行料会调降其经济增长率预估,并延后实现1%通胀率目标的时间.
周一公布的一系列经济报告提供了最新佐证,表明该国在面对全球阻力和国内需求、投资降温的情况下,正在艰难维持动能.[ID:nSB2059563][ID:nSB2059549]
消息人士在过去几天接受采访时称,很多央行官员因此倾向于采取行动.
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)