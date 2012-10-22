版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 06:29 BJT

全球外汇市场10月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0645 - 法国10月企业景气指数

0800 - 意大利9月对非欧盟地区贸易收支

1145 - 美国10月20日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国10月20日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国10月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数

-- - 美国联邦储备理事会(美联储, FED)开始为期两天的议息会议

1400 - 欧元区10月消费者信心指数

1430 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特就新一轮欧央行买债计划和货币政策发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐