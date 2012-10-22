〔纽约汇市〕日圆因预计日本央行将放宽政策而下挫,欧元上扬(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 消息人士称日本央行倾向再度放宽政策

* 欧元在西班牙的地区选举结果公布后攀升

* 对西班牙何时求援的不确定性限制涨幅

路透纽约10月22日电---日圆兑美元和欧元周一挫至数月低点,因消息人士表示,日本央行下周货币政策会议倾向再度放宽政策.

欧元兑美元在连跌两日后反弹,因周末西班牙的地区选举消除了该国首相向国际求援的一道潜在的障碍.

日圆兑美元连跌八日.熟悉日本央行想法的消息人士表示,央行倾向下周再度放宽货币政策.除了增加资产购买计划的规模以外,日本政策制定者还讨论了其他措施.

要求日本央行在10月30日检讨货币政策会议上扩大刺激货币政策的压力再度加重,预计届时日本央行将下调经济成长预估,并押后通胀触及1%目标的时间.

日本出口数据低迷,也令对日本央行追加货币刺激措施的预期升温.9月日本出口大跌.[JP-ECI-CMN]

"作为日本经济生命线的出口骤降凸显经济衰退风险不断增加,令下周当局放宽政策的压力加重."Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示.

欧元兑日圆EURJPY=触及逾五个月高位104.43日圆,纽约尾盘报104.41日圆,升1.0%.

美元兑日圆JPY=触及79.94日圆的日高,为三个半月高位,在升穿79.42日圆附近的200日移动均线后动能增强.纽约尾盘报79.92日圆,升0.8%.

策略师表示,如果日本央行下周维持货币政策不变,日圆可能强劲反弹.法国兴业银行(Societe Generale)分析师Sebastien Galy建议减少美元/日圆多头仓位,维持逢低买入美元的策略.

野村证券外汇策略部门全球主管Jens Nordvig表示,在现汇市场,他的公司自78.80日圆仍作多美元/日圆,并寻求以杠杆的形式建立更多看涨仓位.

**欧元因西班牙情势而上扬**

10月迄今,欧元兑美元大涨约1.6%,因西班牙首相拉霍伊的党派周末在其家乡加力西亚地区赢得选举,提升了其撙节措施的推动力.

欧洲央行执委亚斯穆森称ECB将竭尽可能证明欧元进程不可倒退之后,德债回吐涨幅.[ID:nSB2061165].这对欧元也有支撑.

"简而言之,加力西亚强劲的选举结果显示拉霍伊目前可能拥有了正式求援的政治资本,市场视之为利多."BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示.

但在11月25日,西班牙经济重镇加泰罗尼亚地区选举时,拉霍伊将再度面临考验.

Schlossberg称,目前而言,市场较为放心的是西班牙仍相对团结,拉霍伊得以推进稳定的经济计划.

欧元兑美元EUR=尾盘报1.3060美元,升0.3%,阻力位料在约1.3139美元,为10月17日的高位.

对西班牙将求援,激活欧洲央行购债计划的预期在近几周支撑欧元表现,但求援时机的不确定性料限制升幅.

分析师表示,欧元在风险意愿不断复苏的情况下上涨.

"希腊和西班牙不断有好消息传出,对欧债危机的担心略有缓解,"纽约梅陇银行全球策略部门董事总经理Samarjit Shankar表示.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3059 1.3021 +0.29 +0.88 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.94 79.30 +0.81 +3.90 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 104.38 103.26 +1.08 +4.84 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9270 0.9280 -0.11 -1.13 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6012 1.6003 +0.06 +3.07 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9918 0.9935 -0.17 -2.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0320 1.0329 -0.09 +0.93 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2102 1.2089 +0.11 -0.35 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8154 0.8132 +0.27 -2.10 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8174 0.8156 +0.22 +5.01 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6697 5.6586 +0.20 -5.14 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4061 7.3718 +0.47 -4.29 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5899 6.5761 +0.21 -4.33 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6108 8.5654 +0.53 -3.40 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

---编译 李军;审校 母红

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