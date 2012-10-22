〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,得益于海岬型费率走强

路透10月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,因铁矿石需求提振海岬型费率.

波罗的海乾散货运价指数上涨2.67%,报1,037点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨5.19%,至2,332点,日均获利上涨1,219美元,至15,599美元,为2012年1月以来最高.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

太平洋运费是海岬型船运费周五上涨的主要动力,因澳洲-中国运输增加,RS Platou Markets在一份报告中称.

铁矿石现货价格周一持稳,但本周稍晚可能上涨,因中国钢价上涨促使钢厂增产.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑2.05%,该型船舶日均获利降低150美元,至6,870美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降10美元至6,545美元.超灵便型船舶的日均获利下滑114美元,至7,538美元.(完)