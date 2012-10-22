〔企业并购〕中国鸿商产业控股以8.5亿美元敌意收购Discovery Metals

路透悉尼10月23日电---中国私募股权公司鸿商产业控股(Cathay Fortune Corp,CFC)对澳洲铜矿商Discovery MetalsDML.AX发起8.24亿澳元(8.5049亿美元)的敌意收购.本月稍早鸿商产业控股同样的收购报价遭到Discovery董事会拒绝.

CF Investments的现金收购报价为每股1.70澳元, Discovery最新收盘价为1.65澳元.CF Investments的75%的股权为鸿商产业控股所有,25%的股权为中非发展基金所有.

"在没有任何合理理由的支持下,Discovery董事会做出拒绝尽职调查及进一步接洽的决定,促使鸿商产业控股决定绕过Discovery董事会,直接向Discovery的股东递呈收购要约,"鸿商创始人于泳在声明中称.

在大宗商品下滑之际,是项收购只是一系列亚洲中小型金属矿业交易中的最新一例.Discovery董事会之前拒绝此项要约,称其价值被低估.

鸿商产业控股已拥有Discovery 13.7%的股权.(完)