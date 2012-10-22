〔企业并购〕中国鸿商产业控股以8.5亿美元敌意收购Discovery Metals

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼10月23日电---中国私募股权公司鸿商产业控股(Cathay Fortune Corp,CFC)对澳洲铜矿商Discovery MetalsDML.AX发起8.24亿澳元(8.5049亿美元)的敌意收购.本月稍早鸿商产业控股同样的收购报价遭到Discovery董事会拒绝.
CF Investments的现金收购报价为每股1.70澳元, Discovery最新收盘价为1.65澳元.CF Investments的75%的股权为鸿商产业控股所有,25%的股权为中非发展基金所有.
"在没有任何合理理由的支持下,Discovery董事会做出拒绝尽职调查及进一步接洽的决定,促使鸿商产业控股决定绕过Discovery董事会,直接向Discovery的股东递呈收购要约,"鸿商创始人于泳在声明中称.
在大宗商品下滑之际,是项收购只是一系列亚洲中小型金属矿业交易中的最新一例.Discovery董事会之前拒绝此项要约,称其价值被低估.
鸿商产业控股已拥有Discovery 13.7%的股权.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。