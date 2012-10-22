〔美股业绩〕雅虎第三季获利与营收大致持平,新任CEO迎接移动挑战(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
(新增CEO的评论)
* 获利与营收大致持平
* 净营收较上年同期增加约2%
* 股价盘后上涨约3%
路透旧金山10月22日电---雅虎(YHOO.O)新任首席执行官(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)概述其公司重整计划,首次公开谈论其打算如何重振公司.
梅耶尔曾是谷歌(GOOG.O)不断上升的明星,7月接掌网络搜索引擎雅虎.她在电话会议上对分析师表示,想围绕用户的"日常习惯"开展业务,如电子邮件、主页、网络搜索和移动设备.
但她的首要任务是制订一个条理清晰的策略,迎接互联网产业向移动设备过渡的挑战.这是根本性的转变,从Facebook(FB.O)到谷歌(GOOG.O),一些最具创新性的矽谷企业都在勉力应对这种转变.
"移动浪潮是我们必须克服的巨大挑战,"梅耶尔在电话会议上表示.
现年37岁的梅耶尔谈到,加强与软件提供商及网络搜索伙伴微软(MSFT.O)的合作,同时采用相关技术,通过自动购买等功能来增强其显示广告(display ads)业务.
她补充道,雅虎可能开始撤出无法实现成长的国际业务.本月该公司高层表示,雅虎将撤出本地对手林立的韩国市场.
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)