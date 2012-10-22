〔美股业绩〕雅虎第三季获利与营收大致持平,新任CEO迎接移动挑战(更新版)

(新增CEO的评论)

* 获利与营收大致持平

* 净营收较上年同期增加约2%

* 股价盘后上涨约3%

路透旧金山10月22日电---雅虎(YHOO.O)新任首席执行官(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)概述其公司重整计划,首次公开谈论其打算如何重振公司.

梅耶尔曾是谷歌(GOOG.O)不断上升的明星,7月接掌网络搜索引擎雅虎.她在电话会议上对分析师表示,想围绕用户的"日常习惯"开展业务,如电子邮件、主页、网络搜索和移动设备.

但她的首要任务是制订一个条理清晰的策略,迎接互联网产业向移动设备过渡的挑战.这是根本性的转变,从Facebook(FB.O)到谷歌(GOOG.O),一些最具创新性的矽谷企业都在勉力应对这种转变.

"移动浪潮是我们必须克服的巨大挑战,"梅耶尔在电话会议上表示.

现年37岁的梅耶尔谈到,加强与软件提供商及网络搜索伙伴微软(MSFT.O)的合作,同时采用相关技术,通过自动购买等功能来增强其显示广告(display ads)业务.