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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 07:18 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉微幅收高,市场关注较低库存及逆价差水平

路透纽约10月22日电---洲际交易所(ICE)期棉周一微幅收高,在77美分略下方盘整,由于库存缺乏,投机客和投资者持续建立近月合约的多头部位.

对近月合约逼仓的担忧令近月合约高于远月合约,导致逆价差超过1美分.

ICE交投最活跃的12月合约CTZ2结算价报每磅76.93美分,当日仅上涨0.07%.在上周四触及略低于80美分的5月以来最高位后,市场走势趋稳.

3月合约CTH3跌0.06%,报每磅75.38美分,逆价差报1.55美分,与近月合约获得支撑形成鲜明对比.

投资者持续建立多头部位,未平仓合约上周五升逾20.7万口,为2011年2月10日以来最高.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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