美国与加拿大经济指标预测--10月23日-10月30日****

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透10月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月22日当周-------------------------------
10月23日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- 持平
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.7%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- +1.8%
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4
-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日政策会议
10月24日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月19日当周 -- 964.0
再融资指数 -- 5,452.9
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 51.5 51.1
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 38.5 37.3
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25%
10月25日(四)
-- 美国建筑许可(万户) 9月 -- 89.4
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +7.1% -13.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.8% -1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 37 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55
续请失业金人数(万人) 10月13日当周 326 325.2
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.87
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +2.1% -2.6%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 正2
10月26日(五)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.9% +1.3%
GDP隐性平减指数 +2.0% +1.5%
最终销售 +1.5% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.7%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 83.0 83.1
现况指数 89.0 88.6
预期指数 79.8 79.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- 126.7
----------------------------------10月29日当周-------------------------------
10月29日(一)
0400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +2.0%
1230 美国个人所得 9月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.6% +0.5%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 10月 -- 负0.90
10月30日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月27日当周 -- --
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月27日当周 -- --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +2.0% +1.2%
经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +0.4%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.0% +1.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.0 70.3
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 10月 -- 正10.1
服务业营收指数 -- 正15.0(完)
--整理 王兴亚;审校 张涛
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