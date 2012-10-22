《美债周二展望》公债价格下滑,受累于新债供应压力

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 财政部本周将标售总计990亿美元公债

* 指标公债收益率交投在其200日移动均线附近

* 市场预期美联储本周决策会议将按兵不动

路透纽约10月22日电---美国公债价格周一下滑,抹去周五部份升幅,因在美国财政部本周标售总计990亿美元公债前,投资人压低公债价格.

分析师表示,公债还面临技术压力,多种年期的公债收益率(殖利率)交投在其200日移动均线附近.

周一没有重大的经济数据公布,投资人关注周二350亿美元两年债,周三350亿美元五年债和周四290亿美元七年债标售.

"市场面临一定的新债供应压力,"Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan说.

"公债收益率仍然徘徊在其200日移动均线附近,"他补充说,"加之少量的风险交投,导致公债在周五小幅修正后恢复跌势."

指标10年期公债US10YT=RR价格跌12/32,收益率从周五尾盘的1.77%升至1.806%,但略低于200日移动均线.

收益率上升在上周五引发对公债的买兴,因对美国经济体质及欧债危机的忧虑刺激对避险资产需求.

本周除公债标售外,投资人也关注周二和周三举行的美联储决策会议.

投资人认为美联储可能会暂时按兵不动,选择审视其在上月推出的第三轮量化宽松政策的效果.市场预期,美联储将在11月6日美国总统大选前的最后一次决策会议上保持低调.

美联储周一买进18.9亿美元2036年2月至2042年5月到期的公债,作为其卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部份.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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