叙利亚反对派对暂时停火持悲观看法

(本文由路透中文网编译)

路透贝鲁特10月22日电---叙利亚反抗力量周一表示对旨在制止流血冲突的暂时停火计划持怀疑态度，称尚不清楚这样的非正式停火在本周将如何实施。

联合国-阿盟叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）提议，在本周五开始的为期三天的伊斯兰节日宰牲节（Eid al-Adha）期间，叙利亚政府军和反抗力量应停止交火。卜拉希米还在上周日与叙利亚总统阿萨德举行了会谈。

卜拉希米的提议获得了对叙利亚问题持不同立场的大国的支持，当中包括支持阿萨德的伊朗和俄罗斯，还有支持反抗力量的土耳其。

但随着宰牲节的临近，不论是叙利亚军方还是反抗力量，都未显示出要停火的迹象。据叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，又有逾200人在上周日的交火和轰炸中丧生，当中包括60名士兵。

叙利亚倒戈的前军方官员、目前为霍姆斯省（Homs）反抗力量军事委员会负责人的Colonel Qassem Saadeddine称：“这样的停火只是个泡沫。停火由谁执行，又由谁来监督呢？”

“我们仍坚持联合国的任何决定。但这项停火计划……执行机制又是什么呢？”Saadeddine对路透说道。Saadeddine还是驻叙利亚境内的叙利亚自由军（FSA）联合指挥部的发言人。

另一位身在大马士革但不愿透露姓名的反抗力量指挥官发表了更直接的看法。他说：“将不会停火，我们不会接受停火计划，这不符合我们的利益。”他还补充说，为期三天的停火将不会有什么成效。（完）