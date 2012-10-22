《汇市简讯》美元/坡元隔夜持续在1.2220附近盘整,今日或继续盘整

2321GMT * 美元/坡元隔夜市场上持续在1.2220附近盘整 * 该货币对在1.2230区域再度缺乏跟进买盘 * 纽约市场收报1.2217,隔夜市场交投区间为1.2212-1.2230 * 由于缺乏新的消息指引,汇价或在1.2200-1.2230间进一步盘整 * 若跌穿1.2190,可能会导致卖盘增加,但市场将警惕干预行动 * 9月CPI将于0500GMT时公布,市场预估为同比上涨4.20%,之前一个月为上涨3.90%.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=