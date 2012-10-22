〔韩国经济〕央行官员称第三季GDP估计较上年同期增长1.8%

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透首尔10月23日电---韩国央行官员周二表示,该国经济第三季估计较上年同期增长1.8%,升幅不及第二季的2.3%.
韩国央行媒体部门官员表示,这一估值于10月11日作出,当时央行发布了2012-2013年经济增长预估修正值.
这些官员称,该估值并非正式预估,央行在周四公布官方GDP数据初值时可能会有所调整.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)