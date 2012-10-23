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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 15:51 BJT

更正:〔韩国经济〕央行官员称第三季GDP估计较上年同期增长1.8%

(更正:因英文原文有误,第三段官方GDP初值公布时间应为"周五",非"周四")

路透首尔10月23日电---韩国央行官员周二表示,该国经济第三季估计较上年同期增长1.8%,升幅不及第二季的2.3%.

韩国央行媒体部门官员表示,这一估值于10月11日作出,当时央行发布了2012-2013年经济增长预估修正值.

这些官员称,该估值并非正式预估,央行在周五公布官方GDP数据初值时可能会有所调整.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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