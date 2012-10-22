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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 07:47 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货转跌,大豆连涨第二日

路透新加坡10月23日电---美国小麦期货Wc1周二小幅下跌,结束连续四日的涨势.此前对黑海地区供给减少,以及主要出口地区美国和澳洲天气乾旱可能影响产量的担忧,推动小麦期货上涨.

大豆期货Sc1连续第二日上涨,因美国收割高峰开始接近尾声,而农场主正将大部分作物储存起来,这有助于提振部分中西部现货市场的价格.

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