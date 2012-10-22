《中国报摘》--中国证券报10月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清日前撰文表示,在已推出降低市场费用政策基础上,证监会将研究进一步降低市场成本的办法.在支持各类长期资金通过资本市场实现投资运营和保值增值方面,他并透露,与住房和城乡建设部共同研究改进住房公积金的管理和投资运营,取得了实质性进展.
* 其他:
--保监会新发布四份文件继续扩大保险资金可投资品种和范围,允许保险资金投资商业银行理财产品、证券公司专项资产管理计划、信托公司集合资金信托计划、银行业金融机构信贷资产支持证券等.加上此前已公布的债券等投资办法,13项保险资金投资创新管理办法已发布8项.
--香港方面有关人士透露,深圳前海正就拓展境外人民币回流渠道进行探讨,预计12月底将有初稿出台.其中,香港与前海金融机构的人民币双向贷款方案细则有望在年底前公布.
--中国人民银行发布的三季度贷款投向统计报告显示,前三季度房地产贷款增近万亿元,增速较快,主要原因是个人购房贷款、房地产开发贷款增速回升.
--据统计,截至22日,A股市场共有247家企业公布了三季报.其中,前三季度共有212家企业实现盈利,35家企业亏损.85.9%的上市公司实现盈利.此外,制造业企业平均库存较今年二季度略有下降,或预示着这一轮制造业去库存化接近尾声.
--中国建筑(601668.SS)公告,公司近期共获得5个重大项目，项目金额合计267.6亿元人民币,占公司2011年度经审计营业收入的5.5%.(完)
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。