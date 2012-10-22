《中国报摘》--中国证券报10月23日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清日前撰文表示,在已推出降低市场费用政策基础上,证监会将研究进一步降低市场成本的办法.在支持各类长期资金通过资本市场实现投资运营和保值增值方面,他并透露,与住房和城乡建设部共同研究改进住房公积金的管理和投资运营,取得了实质性进展.

* 其他:

--保监会新发布四份文件继续扩大保险资金可投资品种和范围,允许保险资金投资商业银行理财产品、证券公司专项资产管理计划、信托公司集合资金信托计划、银行业金融机构信贷资产支持证券等.加上此前已公布的债券等投资办法,13项保险资金投资创新管理办法已发布8项.

--香港方面有关人士透露,深圳前海正就拓展境外人民币回流渠道进行探讨,预计12月底将有初稿出台.其中,香港与前海金融机构的人民币双向贷款方案细则有望在年底前公布.

--中国人民银行发布的三季度贷款投向统计报告显示,前三季度房地产贷款增近万亿元,增速较快,主要原因是个人购房贷款、房地产开发贷款增速回升.

--据统计,截至22日,A股市场共有247家企业公布了三季报.其中,前三季度共有212家企业实现盈利,35家企业亏损.85.9%的上市公司实现盈利.此外,制造业企业平均库存较今年二季度略有下降,或预示着这一轮制造业去库存化接近尾声.

--中国建筑(601668.SS)公告,公司近期共获得5个重大项目，项目金额合计267.6亿元人民币,占公司2011年度经审计营业收入的5.5%.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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