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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 08:13 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆触及三个月高位,因市场期待日央行扩大刺激举措

路透新加坡10月23日电---美元/日圆周二触及三个月高位;日圆走软,因为市场愈加预计,日本央行将在下周政策会议上扩大货币刺激举措.

美元/日圆JPY=在电子交易平台(EBS)上一度升至80.02,为7月初以来的最高位,最新报79.99日圆,较周一美国尾盘上涨0.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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