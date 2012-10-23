〔美国个股〕联邦快递预计假期运量同比增长13%,受益于电子商务

路透10月22日电---联邦快递(FedEx)(FDX.N)周一预计假期运货量较上年同期增长13%,受电子商务及最后时刻订单带动.但其坚持认为经济表现温和,导致客户选择更便宜的货运方案.

联邦快递计划聘用20,000名季节性雇员,与去年同期一样,以应对感恩节至圣诞节期间预计逾2.80亿单货物.去年假期运量增长10%.

"无论是否有经济忧虑,在线购物保持稳健,"BB&T Capital Markets分析师Kevin Sterling称.

"许多在线购物选择较便宜的SmartPost运输方式,客户趋于选用速度稍慢的货运方式,这压低了(联邦快递)每单包裹的收入."

联邦快递称,假期货运增长已被纳入其2013会计年度的获利预估.该公司受到密切关注,其被认为是消费者需求和经济状况的一个标杆.

该公司今年两次下调其2013年全球财测,指因中国经济增长放缓,欧洲一些经济体出现衰退,以及能源价格高涨.其还下调获利预估,指因客户选择速度较慢、价格较便宜的货运方式.

联邦快递负责市场开发和企业沟通的执行副总裁T. Michael Glenn称,公司可以增加与去年同期一样数量的季节性雇员,是因为2012年整年都在雇聘员工,尤其是其Ground和SmartPost部门.这两个部门将处理大部分假期货运.

该公司称,12月10日即所谓的绿色星期一料将成为最繁忙的一天,货运量约为1,900万笔,较上年同期增长10%.

电子商务将推升绿色星期一的货运量,从而开启一年内最忙碌的在线购物周.绿色星期一为每年12月的第二个周一.

"世界还没到末日,至少在今年圣诞节前不会是末日,"Sterne Agee董事总经理Jeffrey Kauffman称.

由于更多消费者通过网络或手机购买假日礼品,这意味着联邦快递和联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)货运量上升.这两家公司已与多数大型网络零售商达成货运合同.

联邦快递周一在纽约证交所收低0.68%,报91.48美元.(完)