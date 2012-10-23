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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初升至四周高位,可望连续第七日上涨

路透东京10月23日电---日本股市日经指数周二盘初升至四周高位,受出口类股提振,因外界愈发憧憬日本央行下周将放宽货币政策,令日圆走软.

日经指数.N225上涨0.7%至9,070.64点,升穿200日移动均线切入位9,050.34点,且有望连续第七日上涨,因日圆兑美元降至三个月低点80.02.

东证股价指数.TOPX上升0.5%至757.16点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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