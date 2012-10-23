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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 08:22 BJT

〔韩国股市〕盘初持稳,浦项钢铁将公布季报

路透首尔10月23日电---韩国股市周二盘初接近持平.浦项钢铁(005490.KS)将在今日收盘后公布季报,这是当前财报季首个公布业绩的韩国绩优股.

浦项钢铁下跌1.4%,因周一被下调债信评级遭受打击.

0006GMT,综合股价指数.KS11下跌0.14%,至1,938.83点.(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

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