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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 08:27 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月23日-10月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月23日(二)

贝尔格莱德--塞尔维亚共和国第12届经济峰会(最后一日).

10月24日(三)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)财长Slavko Linic在讨论2013年成长前景的经济会议上发表演讲(0800).

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.

温特和克--纳米比亚央行公布货币政策决议.

10月25日(四)

菲律宾马卡第--菲律宾央行举行货币政策会议.

维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(至10月26日).演讲者包括经济学家鲁比尼、Lars Christensen、 辜朝明以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.

10月26日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明.

波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布最终版月报.

曼谷--泰国央行发行季度通胀报告.

维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(最后一日).演讲者包括经济学家鲁比尼、Lars Christensen、 辜朝明以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.

10月29日(一)

墨西哥玛雅河--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.

罗安达--安哥拉央行举行货币政策委员会会议.

10月30日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.

孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).

墨西哥玛雅河--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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