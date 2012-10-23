〔中国金融〕前三季房地产贷款增长加快,个贷及开发贷款增速回升--央行

* 前三季度房地产贷款增长加快--央行报告

* 主因个贷及开发贷增速回升

* 期间企业短贷及票据融资同比多增

路透上海10月23日电---在房地产持续调控背景下,中国人民银行周一稍晚发布报告显示,在前三季度增加的6.72万亿元人民币贷款中,房地产贷款增长加快,主要是个人购房贷款、房地产开发贷款增速回升.

刊登在央行网站的三季度贷款投向统计报告称,9月末人民币房地产贷款余额11.74万亿元,同比增长12.2%,比上季度末高1.9个百分点;前三季度增加9,821亿元,同比少增102亿元,前三季度增量占同期各项贷款增量的15.4%,比1-8月占比高1.3个百分点.

保障性住房开发贷款方面,期末余额5,215亿元,同比增长61.7%,增速比上季度末低1个百分点.前三季度增加1,300亿元,占同期房产开发贷款增量的60.2%,比1-8月占比低0.7个百分点.

在前三季总贷款中,从期限看,企业短期贷款和票据融资同比多增,固定资产贷款增速继续回升.其中企业及其他部门中长贷增加1.46万亿元,同比少增3,117亿元;短期贷款及票据融资增加3.53万亿元,同比多增1.44万亿元.

此外,前三季贷款投向还呈现有小微企业贷款继续快速增长、轻工业中长期贷款增速回升,服务业中长期贷款加快增长、"三农"(农业、农村和农民)贷款增速全面回升,以及住户贷款增速提高等特点.

住房城乡建设部本月稍早称,今年1-9月份,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元.[ID:nSB2046585]

9月新增贷款总量低于市场预期,不过中长期信贷占比提升,加之广义货币供应量(M2)增速创15个月新高,对经济增长而言属偏利好的政策环境,助增三季度经济增速可能已经触底,未来有望稳步回升的预期;9月社会融资规模攀升至年内月度高位附近,显示非信贷融资仍出现快速增长,其对处于寻底阶段的实体经济的扶持力度也在增强.[ID:nSB2047609](完)

参看详情,可点选央行网站(here年三季度金融机构贷款投向统计报告.pdf)