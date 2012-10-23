《中国报摘》--其他报纸重要消息10月23日

**上海证券报**

--中国中共中央政治局召开会议,研究拟提请十七届七中全会讨论的十七届中央委员会向中国共产党第十八次全国代表大会的报告稿和《中国共产党章程(修正案)》稿.中共中央总书记胡锦涛主持了会议.

**第一财经日报**

--财政部税政司公布的《2012年前三季度税收收入情况分析》显示,2012年1-9月,全国税收总收入同比增长8.6%.但前三季度税收收入增速总体大幅回落和与生产经营相关的主体税种收入增速普遍回落.

--东风汽车(0489.HK)与格特拉克国际公司签订合资经营合同,合资公司总投资1.2亿欧元,一期建设达到25万台DCT的年生产能力,并逐步达到50万台变速箱的年产能,预计第一款产品为双方联合开发的低扭矩DCT,将在2015年投放市场,装配在东风集团自主品牌乘用车产品上.

**21世纪经济报 道**

--据了解,券商创新已经细化为36项分工推进,其中券商代销金融产品细则有望马上正式发布.而券商股权激励指导意见、直投子公司退出直接监管等措施也正在研究推进中.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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