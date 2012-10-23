《中国报摘》--其他报纸重要消息10月23日

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
**上海证券报**
--中国中共中央政治局召开会议,研究拟提请十七届七中全会讨论的十七届中央委员会向中国共产党第十八次全国代表大会的报告稿和《中国共产党章程(修正案)》稿.中共中央总书记胡锦涛主持了会议.
**第一财经日报**
--财政部税政司公布的《2012年前三季度税收收入情况分析》显示,2012年1-9月,全国税收总收入同比增长8.6%.但前三季度税收收入增速总体大幅回落和与生产经营相关的主体税种收入增速普遍回落.
--东风汽车(0489.HK)与格特拉克国际公司签订合资经营合同,合资公司总投资1.2亿欧元,一期建设达到25万台DCT的年生产能力,并逐步达到50万台变速箱的年产能,预计第一款产品为双方联合开发的低扭矩DCT,将在2015年投放市场,装配在东风集团自主品牌乘用车产品上.
**21世纪经济报 道**
--据了解,券商创新已经细化为36项分工推进,其中券商代销金融产品细则有望马上正式发布.而券商股权激励指导意见、直投子公司退出直接监管等措施也正在研究推进中.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.