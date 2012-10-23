〔欧元区经济〕保持物价稳定是ECB对经济的最好贡献--ECB管委莫尔许

路透法国斯特拉斯堡10月22日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨卢森堡央行总裁莫尔许表示,保持物价稳定是ECB能为欧元区经济增长作出的最好贡献.

他是在欧洲议员就其参选ECB执行委员会委员的听证会上发表的这番言论.

欧洲议员反对莫尔许参选,因为他和其他ECB决策者一样也是男性.莫尔许在周一的听证会上遭到一个多小时的激烈拷问.一些议员情绪激动,有人甚至要求莫尔许放弃参选.

随后,欧洲议会的经济委员会投票拒绝了莫尔许竞选ECB执委,其中20票反对,13票赞成,12票弃权.议会全体700多名成员周四将进行最终投票.

欧盟国家仍可不经议会批准直接任命莫尔许,但在各国议员和议会试图就ECB明年成为欧盟金融监管部门时的银行监管范围达成一致之际,这样做在政治上影响不佳.

莫尔许在听证会上坚持ECB在通胀以及应对欧元区危机上的标准立场,即便被质疑他没有做到时,依然保持冷静.

"欧洲人应当相信,物价稳定是对于可持续增长的最好贡献,"他称.

谈到欧元区正在实施的撙节政策时,莫尔许称"药虽苦,但有效".

**通胀强硬派**

欧洲央行管理委员会中包括六名执委会成员,以及欧元区17个成员国的央行行长.这些人均为男性.作为卢森堡央行总裁,莫尔许在管理委员会有一席之地,且是欧洲央行决策者中服务年限最长的成员之一.

欧洲议会六大政策组织的主要议员出于性别考虑,已同意拒绝现年63岁的莫尔许担任欧洲央行执委.

莫尔许在听证会上表示,欧洲央行忍受通胀率小幅上涨,因为确信明年通胀率将会下降.

欧洲央行的通胀率目标为略低于2%.目前欧元区通胀年率为2.6%.

莫尔许是抗击通胀的强硬派,其政策观点接近于德国央行官员.自德国的史塔克去年离职以来,该央行在执委会缺少亲密盟友.

分析师表示,莫尔许的强硬立场不一定是欧洲央行目前需要的.

"在一个通缩和衰退比通胀造成更多威胁的经济当中,人们希望莫尔许采取更多行动刺激就业."PNC Financial Services Group资深国际分析师Bill Adams称.(完)