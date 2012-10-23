《全球重要经济事件一览表》--10月23日-10月30日

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月23日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议(第一日).
渥太华--加拿大公布利率决议(1300).
海牙--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特,就新的欧洲央行公债购买计划和货币政策发表讲话(1430).
10月24日(三)
柏林--欧洲央行总裁德拉吉针对议员对于欧洲央行无限额购买受困欧元区国家公债的疑虑发表讲话.
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1815).
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一日).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430),随后召开新闻发布会(1515).
悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2012年澳洲注册会计师金融和会计展览会上讲话(0230).
塔林--爱沙尼亚央行发表经济评估报告,之后召开记者会(0800).
10月25日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定.
惠灵顿--新西兰央行公布官方指标利率.
10月26日(五)
米兰--"国际银行业会议",主题为"收紧对银行业获利能力和风险承担激励的监管要求带来的影响".欧洲央行执委普雷特出席活动.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开全体委员会议.
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
10月30日(二)
东京--日本央行召开货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
东京--日本央行公布展望报告(0600).
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行(CBA)2012年固定收益会议上讲话(0730).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
德卢斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Public Town Hall Forum致开幕词(10月31日0000GMT).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
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