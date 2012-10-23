路透北京10月23日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关公布外贸进出口,以及
中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
10月
10/24 汇丰中国制造业PMI 10月初值
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/1 官方制造业PMI 10月
汇丰中国制造业PMI 10月终值
11/3 官方非制造业PMI 10月
11/5 汇丰中国服务业PMI 10月
11/9 工业品价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
城镇固定资产投资 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
房地产投资和销售情况月度报告 10月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/1 官方制造业PMI 11月
12/3 官方非制造业PMI 11月
12/9 工业品价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
城镇固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
房地产投资和销售情况月度报告 11月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
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2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完)
--整理 尹嫄婷
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]