〔新债招标〕中国国开行一年债收益率略低,三年和五年接近预期--业内人士

路透上海10月23日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债,中标收益率为3.3640%,略低于此前3.39%的预测均值,不过仍落在3.32%-3.45%的预测区间内.
该行同时招标增发的三年期固息债,加权中标收益率3.8987%,边际中标利率3.9167%;另五年期固息增发债,中标收益率4.0781%,均接近此前3.89%和4.09%的预测均值.
稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.27%和4.35%.
本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多50亿元,三年(39期)CN120239=CFXS、五年(40期)CN120240=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第三次增发
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发行总量 至多300亿
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%
招标时间 10月23日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/5/10年:单一利率(荷兰式)招标方式
3/7年:多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月26日
起息日 9月17日
分销期 10月24日-10月26日
上市日 一年:10月30日;
三年、五年、七年和10年:11月1日
基本承销额 不设立
发行人增发权利 保留
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--发稿 边竞; 审校 林高丽