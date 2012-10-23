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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 10:43 BJT

〔新债招标〕中国国开行一年债收益率略低,三年和五年接近预期--业内人士

路透上海10月23日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债,中标收益率为3.3640%,略低于此前3.39%的预测均值,不过仍落在3.32%-3.45%的预测区间内.

该行同时招标增发的三年期固息债,加权中标收益率3.8987%,边际中标利率3.9167%;另五年期固息增发债,中标收益率4.0781%,均接近此前3.89%和4.09%的预测均值.

稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.27%和4.35%.

本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多50亿元,三年(39期)CN120239=CFXS、五年(40期)CN120240=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.

上述增发债具体条款如下:

第38-42期第三次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 10月23日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/5/10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月26日

起息日 9月17日

分销期 10月24日-10月26日

上市日 一年:10月30日;

三年、五年、七年和10年:11月1日

基本承销额 不设立

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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