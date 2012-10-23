《中国重要政经日程》--10月23日

=============================今日重要政经日程==========================
10/23(二)
--《经理人》杂志举办的2012年中国CEO年会在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
10/24(三)
--中国国际交流中心经济每月谈:积极应对国际冲击,加快转变经济发展方式.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
10/31(三)
--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
11/1(四)
--中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议在北京召开.
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/8日(四)
--中国共产党第十八次全国代表大会在北京召开.
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开.
11/9(五)
--2012(第十届)中国企业竞争力年会在北京举行,至10日.
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
11/18(日)
--华夏时报举办的2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至19日.
11/22(四)
*--2012年度中国城市与资本市长论坛北京召开
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/29(四)
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
*--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然