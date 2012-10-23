《交易视点》未来两三周建议拿出30%的中国转债仓位逢冲高获利--中金

路透北京10月23日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报称，在未来两三周的时间窗口里，建议投资者拿出30%的仓位逢冲高兑现获利。三大盘转债及重工是投资者把握波段交易的最主要标的。

而在年底阶段，则可将仓位重新收缩到低到中配状态，以迎接可能的股市震荡和供给的冲击。

**策略观点**

我们在节前提出“左侧交易可以开始”，建议提升仓位到中性，增持大盘转债和重工、国电转债。

9月底保险等机构减持给转债市场“砸出一个坑”。而股市面临的基本面、资金面和情绪在短期形成了合力。其中，基本面和资金面状况还略好于我们之前的预计。这种维稳氛围及资金流入预期对大盘转债最有利。

但是，我们仍认为上述基本面、资金面和情绪因素在进入11月份之后均会有反复。当然，转债本身供给压力、行业分布、机会成本等问题并没有根本改善。

落实到短期策略上看，放在当前时点，转债市场迎来临界点。在未来两三周的时间窗口里，建议投资者拿出30%的仓位逢冲高兑现获利。在年底阶段，将仓位重新收缩到低到中配状态，迎接可能的股市震荡和供给的冲击。

三大盘转债及重工是投资者把握波段交易的最主要标的。而从潜在下跌空间和防范尾部风险的角度看，建议投资者继续保留大部分转债。

个券方面，我们最看好的品种是国投、重工、非银行大盘转债、中行转债。工行转债最适合替代正股和股指，但对债性投资者，风险不容易控制，是投资者把握波段机会的主要品种。

本周来看，市场关注点在三季度业绩，非银行大盘转债、国投、重工、中鼎、巨轮等有可能超预期。

**热点个券**

国电转债：国电公布三季度业绩，每股收益0.15元，符合市场预期。此外，公司将向国电集团和社保基金进行非公开增发，虽短期摊薄股权，但传递的信号作用正面，并为未来资产注入预留空间。

国电转债中长期仍有一定的配置价值，短期预计以小幅波动为主，不建议追涨，前期低吸投资者在持有中关注交易性机会。此外，同行业的川投剥离多晶硅资产值得关注。

深机转债：深圳机场三季度业绩乏善可陈，单季净利润下降5.8%。公司业绩在2013年迎来低谷，正股仍是典型的防御性品种，中短期缺乏惊喜。

该转债进退两难处境难改，机会成本高，建议观望为主或少量持有以调节仓位和行业布局。(完)

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