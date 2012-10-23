主要国家经济指标预测--10月24日****

路透10月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +1.1% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.2%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +1.9%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 44.0 42.7
服务业PMI 45.7 45.0
综合PMI -- 43.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 48.0 47.4
服务业PMI 50.0 49.7
综合PMI -- 49.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 46.5 46.1
服务业PMI 46.4 46.1
综合PMI 46.4 46.1
0800 意大利消费者信心指数 10月 86.5 86.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 101.5 101.4
现况指数 109.8 110.3
预期指数 93.7 93.2
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负6 负8
1100 美国抵押贷款指数 10月19日当周 -- 964.0
再融资指数 -- 5,452.9
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 51.5 51.1
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 38.5 37.3
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,053
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超261
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0645 法国企业景气指数 10月 85 90
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 逆差5.96 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 下降0.7% --
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.4%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 +1.3% --
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 负7 --
1400 欧元区消费者信心指数 10月 负25.6 负26 (完)
--整理 石冠兰/肖群英; 审校 戴素萍