〔企业并购〕中国鸿商产业控股拟以8.5亿美元购澳洲Discovery Metals(更新版)

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路透悉尼10月23日电---中国亿万富翁于泳建立的私募股权公司鸿商产业控股(Cathay Fortune Corp,CFC)对澳洲铜矿商Discovery MetalsDML.AX发起8.24亿澳元(8.5049亿美元)的敌意收购.本月稍早鸿商产业控股与此相近的收购报价遭Discovery董事会拒绝.

CF Investments的现金收购报价为每股1.70澳元,Discovery最新收盘价为1.65澳元.而在收购意向公布前,Discovery股价报1.45澳元.CF Investments的75%股权为鸿商产业控股所有,25%的股权为中非发展基金所有.

在大宗商品下滑之际,是项收购是一系列亚洲中小型金属矿业交易中的最新一例.

中国一直在非洲、南美和中亚等地寻求矿业投资机会,以满足国内对关键大宗商品日益增长的需求.中国铜消费量占全球近40%的份额.

Discovery拒绝这一出价,称其估值过低.此举令人意外,因该公司股价低于收购报价,表明投资者原本预期交易将进行下去.

"在没有任何合理理由的支持下,Discovery董事会做出拒绝尽职调查及进一步接洽的决定,促使鸿商产业控股决定绕过Discovery董事会,(直接向Discovery的股东递呈收购要约),"于泳在声明中称.福布斯估计于泳的净资产价值为14亿美元.

鸿商产业控股已拥有Discovery Metal的13.7%股份,后者拥有接近非洲中部及南部铜矿带的博茨瓦纳(波札那)Boseto项目.过去两年以来,中南部非洲地区的铜矿并购案规模已超100亿美元.

鸿商产业控股还拥有洛阳钼业(3993.HK)35.5%的股份,后者是中国最大、全球第四大的钼生产商.

鸿商产业控股称,收购要约已经获得中国监管部门批准,收购资金来源于和国开行达成的定期贷款协议,以及公司现有流动资金.

交易需获得至少51%的Discovery Metal股东同意才能进一步进行.此前在非洲该地区业已有多项中资企业并购案.

花旗集团(Citigroup)(C.N)在此案中担任鸿商产业控股和中非发展基金的顾问.(完)