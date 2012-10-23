奥巴马与罗姆尼展开第三场辩论 聚焦外交政策

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达州博卡拉顿10月22日电(记者 Steve Holland/Matt Spetalnick)---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一展开第三场辩论，奥巴马指责后者在关于中东和俄罗斯的外交政策提议上发出矛盾信息。这也是二者的最后一场辩论。
民调显示奥巴马和罗姆尼的支持率旗鼓相当，为争得优势，两人在辩论伊始便展开唇枪舌剑。奥巴马表示，宣称俄罗斯是美国“地缘政治敌人”的罗姆尼试图让美国重返冷战立场。
奥巴马说：“冷战已结束逾20年了。关于你的外交政策，你似乎希望引入20世纪80年代的做法。”
罗姆尼则表示，奥巴马对中东和北非的政策未能阻止该地区基地组织威胁的复苏。
罗姆尼说：“攻击我不是办法。攻击我不是我们应对中东挑战的办法。”
他指出，他还认为伊朗核问题是美国国家安全的最大威胁。
两人均认为，如果伊朗攻击以色列，美国应保卫以色列，但罗姆尼表示，他将加大已经对伊朗经济带来影响的制裁。
罗姆尼多次将讨论回归到经济事务上，称美国的国家安全依赖于强大的经济。
但奥巴马回击称，罗姆尼的经济计划是基于减税，但过去的减税政策并未达到预想的效果。他还称，在罗姆尼的计划下，无法既平衡预算又增加军费开支。
他说：“数学上根本就无法平衡。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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