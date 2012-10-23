《外汇专栏》英国与欧盟的政治裂痕或令英镑走势落后于欧元

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 隋芬
路透伦敦10月22日电---上周英国经济传出好消息,但也无法阻止英镑兑欧元下滑.
也许,在欧元区危机悬而未决之际,投资者已不那么倾向于购买英镑,来防范欧元贬值的风险.
又或者,英国与欧盟伙伴国之间的政治分裂迹象增多,让投资者受到了惊吓.
不管怎样,欧元兑英镑都势必进一步走高,有望上看4月以来的高位0.83英镑.
英国多项经济数据的改善,包括就业、零售销售与公共财政,均未能给英镑带来提振.
上周尾段,欧元兑英镑从当周周一触及的低点0.8037英镑升至0.8147.
目前为止,欧元区危机的紧张形势已有所缓解.
周日,西班牙首相拉霍伊在加利西亚地区为他的撙节计划赢得支持,扫除了西班牙申请援助道路上的一个潜在障碍.欧元全线走高.
但英国与欧盟之间的关系,则似乎不会一帆风顺.
芬兰的欧洲事务部长Alex Stubb周四告诉路透,英国对待欧洲的政策正变得越来越难理解,英国也许正在逐步地脱离欧盟.
英国首相卡梅伦或许不认同这个看法,但他希望对英国与欧盟之间的关系作出改变.
卡梅伦说,在11月22-23日的欧盟峰会上,若预算协商中有任何英国认为不可接受的地方,英国将准备采用国家否决权来加以阻止.这番言论将会触怒其他的欧洲领导人.
但话已出口,再要改口就没那么容易了.
英国BAE(BAES.L)与欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA的合并提议在10月10日告吹后,英国政府可能仍有余恨.这笔交易遭到了德国的阻拦.
被问及英国是否有意离开欧盟时,卡梅伦回答"不",但这个问题的提出也许已经让很多投资者感到了不安.
对很多人而言,英镑吸引人的一点在于英国是欧洲国家,但没加入欧元区.英国如果彻底脱离欧洲,局面将会改变,虽然这种可能性比较遥远.
现在,就连卡梅伦本党的一些成员也开始日益审视他身为首相的表现,如果他对欧盟采取强硬路线,有些投资者或许不会意外.
但其他欧洲国家的领导人可能会有反弹.
这样的不确定性会使英镑处于劣势,从而推高欧元兑英镑的汇率.(完)
--译文审校 高琦
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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