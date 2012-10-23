〔新债招标〕中国国开增发债需求显旺,资金面宽裕一年品种更受追捧(更新版)

(新增交易员评论和细节)
* 38-42期福娃债第三次增发,整体需求显旺
* 一年品种受追捧,投标倍数逾3倍
* 中长期品种需求相对平稳
路透上海10月23日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第三次增发38-42期固息债,整体需求显旺,利率大多与预期相近或略低,而此前市场预期分歧较大的一年期品种则受到追捧,投标倍数逾三倍.
交易员认为,近期尽管公开市场逆回购操作量呈萎缩之势,但资金面的宽裕格局未改,市场对市场流动性的预期趋于乐观,加之国开行上次增发的一年债利率定位偏高,不少机构看好其配置价值,因此积极参与.
"短的受资金影响太大了,紧的时候跳上去,宽松的时候下的也比较快,"北京一银行交易员表示.
他并认为,相对短端而言,本次中长期品种的需求仍较为平稳,定位亦与二级市场偏离不大,显示投资户的参与力度比较稳定.
具体增发结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 3.3640% *3.8987% 4.0781% *4.2582% 4.3532%
边际中标收益率 -- 3.9167% -- 4.2720% --
预期均值 3.39% 3.89% 4.09% 4.27% 4.35%
投标倍数 3.21 2.93 3.25 2.20 2.06
前次增发收益率 3.4439% *3.8753% *4.0733% *4.2027% 4.2979%
(10月9日)
注: *表示为加权收益率,本次增发中,三年和七年期为美国式招标.
银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4210%、3.9059%、4.1108%、4.2808%和4.3518%.
本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多50亿元,三年(39期)CN120239=CFXS、五年(40期)CN120240=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第三次增发
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发行总量 至多300亿
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%
招标方式 1/5/10年:单一利率(荷兰式)招标方式
3/7年:多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月26日
起息日 9月17日
分销期 10月24日-10月26日
上市日 一年:10月30日;
三年、五年、七年和10年:11月1日
基本承销额 不设立
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯