〔中国公开市场〕大额资金到期但逆回购未明显放量,利率持平旨在稳预期(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 虽大额逆回购到期,但央行投放资金未明显放量

* 因流动性宽松态势不改且二级利率处于低位

* 逆回购利率持稳,央行或旨在稳定市场预期

路透北京10月23日电---虽然面对逾2,000亿元人民币的逆回购到期资金,不过在中国银行间市场流动性宽松态势不改,且二级市场资金利率仍低于一级"批发价"的背景下,周二央行公开市场逆回购操作量较上周同期并未明显放量.

而逆回购中标利率继续持平,则可能是当前市场资金面和资金成本现状双双获得监管层认可,借此可起到稳定交易者预期的作用.

"(二级)市场那么便宜,干嘛给央行送钱,让别人去做冤大头吧."华东一银行交易员调侃地说.

他并称,监管层可能对当前市场中流动性,及资金价格的现状均比较满意,所以维持逆回购中标利率的稳定,以避免给市场造成不必要的扰动,"不想向市场传递太多信号吧."

央行公告显示,稍早在公开市场进行的490亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的420亿元28天期品种,利率亦仍持稳于3.60%.目前二级市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率在2.90%上下.

据路透统计,今日逆回购到期资金合计2,080亿元,其中七天期180亿元,28天期1,900亿元.

对于未来二级市场资金利率走势,华中一银行交易员表示,考虑上周公开市场净回笼规模攀升至年内相对高位,加之本周逆回购到期量达4,050亿元,连续两个星期的考验后,资金面可能较目前逐渐有所紧张,令二级市场资金利率承压.

中国公开市场上周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[ID:nSB2055899]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 910

(周四) 待定

央票到期 190

正回购到期 --

逆回购到期 4,050

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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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