〔中国货币市场〕七天回购涨20bp,公开市场单日净回笼逾千亿抽紧资金(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月23日电---中国银行间市场周二早盘隔夜等主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS均上涨,其中七天期升幅约20基点(bp)至2.90%附近.因稍早进行的公开市场逆回购规模远小于到期量,令单日净回笼量超千亿,加之今日还有500亿元人民币的国库现金定期存款到期,致市场流动性有所抽紧.

交易员并指出,目前来看,二级市场回购利率近日已现稳步上行的势头,不过七天期能否追上同期逆回购利率水平,还要看未来公开市场逆回购的投放力度,以及财政存款缴存等因素影响.

华北一银行交易员称,资金"早上有点小紧张,借倒是能借到(钱).应该还是和公开市场做的逆回购量少有关吧,还有今天也有国库现金到期."

今日稍早央行公开市场进行了总额910亿元的逆回购,其中七天490亿元,利率持平于3.35%,28天420亿元,利率也持稳在3.60%;而今天公开市场有2,080亿元的逆回购到期,据此计算,单日净回笼量为1,170亿元.另外,今日还有500亿元的三个月期国库现金定期存款到期,也将导致同等数量的资金流出.

北京一银行交易员补充认为,今日资金紧张确实主要应是公开市场抽离资金所致,但从二级市场回购利率较逆回购仍低来看,目前资金并未明显吃紧,逆回购未放量可能还是因为银行不愿意以较高成本融资所致.而且不少银行也在等待周四的500亿元国库现金定存招标,亦有所减淡公开市场参与积极性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3542 2.2505 +10.37

七天CN7DRP=CFXS 2.9177 2.7176 +20.01

14天CN14DRP=CFXS 3.4081 3.3953 +1.28

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7500 1.1800 -0.91

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9250 2.6400 +28.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.9000 +10.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3660 2.2700 +9.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9200 2.7300 +19.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4100 3.4100 +0.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3446 2.2435 +10.11

七天SHICNYSWD= 2.9050 2.7075 +19.75

三个月SHICNY3MD= 3.6918 3.7019 -1.01

===============================================================(完)